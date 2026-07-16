Prusa Research, FTMO, Mews nebo rychle rostoucí Oddin dokazují, že Česko stále patří mezi země, kde vznikají světově úspěšné technologické firmy. Zároveň ale začíná ztrácet tempo. Zatímco ještě před několika lety české start-upy dominovaly žebříčku Deloitte Technology Fast 50 pro střední a východní Evropu, dnes se podle jeho organizátorů rychle dotahuje Polsko.
O tom, proč u nás nevzniká více firem mířících na burzu, co udělalo Estonsko jinak, proč je problém v chování úředníků, jaké chyby zakladatelé opakují nejčastěji a co by měl stát změnit, aby další české technologické firmy neutíkaly do zahraničí, mluví v rozhovoru Kateřina Novotná a Jiří Sauer z poradenské společnosti Deloitte.
Která ze zemí střední a východní Evropy má v současnosti nejlepší podnikatelské prostředí?
Jiří Sauer: Pokud to budeme hodnotit podle počtu firem v žebříčku, vychází Česká republika a Polsko v posledním ročníku téměř nastejno. Z hlediska kvality umístění si české firmy vedly o něco lépe a v průměru obsadily vyšší příčky. Pokud se ale bavíme o budoucím potenciálu, mám obavu, že větší dynamiku dnes vykazují polské společnosti.
Kateřina Novotná: V minulých letech jsme Polsko v žebříčku jednoznačně překonávali. Přitom jde o čtyřikrát větší trh, takže už samotný fakt, že jsme dokázali držet krok, byl velkým úspěchem. Teď ale pozorujeme postupné zpomalování. Stále vznikají úspěšné firmy – například loňský dvojnásobný vítěz Oddin – růstové tempo ale postupně slábne. Důvodů je několik. Polská ekonomika je dnes celkově aktivnější, odolnější a dynamičtější. Mám pocit, že Česko v posledních letech začíná ztrácet tempo.
Čím si to vysvětlujete? Je rozdíl v mentalitě, nebo spíše v regulatorním prostředí?
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- Proč podle expertů start-upy nejvíc brzdí stát, ne nedostatek peněz.
- Co udělalo Estonsko jinak a proč Česko stále čeká na svůj „Skype“.
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