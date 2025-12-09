Výsledky letošního 26. ročníku středoevropské soutěže Deloitte Technology Fast 50 ukázaly, že české technologické firmy hrají v regionu významnou roli. Celkovým vítězem se podruhé stal Oddin.gg, který za poslední čtyři roky vyrostl o 4267 procent. Spolu s ním uspělo dalších 13 českých firem. V minisouboji s Polskem jsme letos remizovali. Obě země mají v žebříčku 14 zástupců. České společnosti se pak v průměru umístily o něco výše, což potvrzuje jejich kvalitu a schopnost konkurovat.

Je to velmi solidní vysvědčení. Jenže ukazuje i něco méně pozitivního – limity, které začínají být stále viditelnější.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč letos české technologické firmy zpomalily růst.
  • Jaké faktory omezují počet skutečně globálních českých firem.
  • Jaké trhy by měly české firmy cílit dříve než sousední státy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.