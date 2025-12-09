Výsledky letošního 26. ročníku středoevropské soutěže Deloitte Technology Fast 50 ukázaly, že české technologické firmy hrají v regionu významnou roli. Celkovým vítězem se podruhé stal Oddin.gg, který za poslední čtyři roky vyrostl o 4267 procent. Spolu s ním uspělo dalších 13 českých firem. V minisouboji s Polskem jsme letos remizovali. Obě země mají v žebříčku 14 zástupců. České společnosti se pak v průměru umístily o něco výše, což potvrzuje jejich kvalitu a schopnost konkurovat.
Je to velmi solidní vysvědčení. Jenže ukazuje i něco méně pozitivního – limity, které začínají být stále viditelnější.
Co se dočtete dál
- Proč letos české technologické firmy zpomalily růst.
- Jaké faktory omezují počet skutečně globálních českých firem.
- Jaké trhy by měly české firmy cílit dříve než sousední státy.
