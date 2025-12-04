Vzhledem k obavám ohledně možné bubliny spojené s investicemi do umělé inteligence jsou velmi sledovanou záležitostí výsledky momentálně největší veřejné firmy světa – technologické Nvidie. Ta je dominantním dodavatelem grafických karet, které se využívají v datových centrech pro učení velkých jazykových modelů. Akciové trhy tedy velmi naslouchají, jak se firmě daří, jakou vidí poptávku a jaký dá výhled do budoucna. V druhé polovině listopadu Nvidia zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků. Navíc výhled do dalších kvartálů dala firma silný. Přesto byla reakce trhu nakonec negativní.
Výsledky ukázaly skokový růst zisků a pokračující boom investic do AI infrastruktury. Nvidia se přitom obchoduje pod dlouhodobým průměrem ocenění, přesto vzbuzuje otázky, zda současné marže nejsou extrémem a zda expanze datacenter nepřerůstá reálné potřeby.
A právě v této nejistotě se rodí klíčová otázka: Je AI novou technologickou bublinou, nebo naopak jednou z nejdelších investičních vln naší generace? Argument „bubliny“ je zřejmý – enormní kapitálové výdaje, extrémní očekávání, nejasná monetizace. Jazykové modely nejsou levné, vyžadují obrovské energetické zdroje a hardware. Návratnost je přitom v tuto chvíli jen hypotetická. Pokud se výpočetní kapacita stane komoditou, tlak na cenu může investory bolet.
Prasknutí bubliny se odkládá: Nvidia i ve třetím čtvrtletí zaznamenala rekordní výsledky a fantastické marže
Na druhé straně stojí argument dlouhého cyklu. AI se neprofiluje jako jednorázový hype, ale jako nová vrstva ekonomiky. Hyperscalery (obří poskytovatelé cloudových a datových služeb jako Amazon či Microsof) financují rozvoj z vlastních zisků, mají stabilní cash flow a ovládají distribuční kanály. Historie ukazuje, že klíčovou hodnotu nevytváří infrastruktura, ale aplikace: služby, které zásadně zvýší produktivitu a změní chování uživatelů. Pokud se agentní modely ujmou, zcela předefinují online ekonomiku a ohrozí staré reklamní modely.
Výsledek může být podobný internetu. Investoři první vlny nemusí vydělat všichni, ale společnost jako celek vstoupí do nové éry práce a služeb. Skutečný vítěz AI tak možná dnes ještě ani neexistuje.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist