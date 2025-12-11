Kvantové počítače by měly přinést revoluční proměnu do řady odvětví tím, že zvládnou simulace a optimalizace v měřítku, které je dosud nemožné. Bude se to týkat vývoje léčiv a materiálů, řešení extrémně složitých logistických, finančních a provozních operací, vytváření výkonnějších algoritmů pro strojové učení nebo zcela novou éru šifrování – v pozitivní i negativní roli.
Jsme na tak velkou technologickou změnu připraveni? Martin Švík má své pochybnosti. IBM, kde Švík pracuje od roku 2007, patří k lídrům vývoje kvantových počítačů a má i vlastní síť kvantových počítačů, na jejíž výpočetní výkon se připojují i české univerzity.
V čem jsou kvantové počítače tak výjimečné?
Běžné počítače počítají informace v bitech, tedy pouze jako jedničky nebo nuly. Kvantové počítače mohou zpracovávat informace ve více stavech najednou, říká se jim qubity. Což přináší možnost zpracovávat násobně větší objemy dat za kratší dobu a učí se z menších souborů dat. Velikost současných čipů je už na hranici fyzikálních zákonů, takže narážíme na možnosti jejich dalšího vývoje. Aby nedošlo k mýlce: současné počítače jsou skvělé a zatím nenahraditelné, nicméně jako společnost máme před sebou extrémně složité problémy neřešitelné současnými prostředky. Tam budou kvantové počítače dominovat.
Co se dočtete dál
- Jak fungují kvantové počítače a v čem se liší od těch klasických.
- Proč mají potenciál změnit mnoho oborů – a kterých.
- Jak si v adopci nové technologie stojí Česko?
- Co v této oblasti chystá IBM.
- Jak je pro IBM důležitá Praha.
