Bercan Kilic, syn tureckých emigrantů, si v Německu v roce 2023 splnil klukovský sen. Coby vystudovaný strojní inženýr nastoupil do týmu Red Bull Racing jako specialista na aerodynamiku. Svět formule 1 mu ale brzy přestal stačit a rozhodl se zaměřit na to, co sám považuje za mnohem větší technologickou výzvu: naučit humanoidní roboty efektivně pracovat v továrnách.
Začal loni a už teď jeho mnichovský start-up MicroAGI získal obří investici ve výši 55 milionů dolarů, v přepočtu přes 1,2 miliardy korun. Jde historicky o vůbec největší rané investiční kolo (tzv. seed round), jaké kdy německý start-up dostal. V čele skupiny investorů stojí belgický fond Hummingbird Ventures, ke kterému se připojili i další významní hráči jako Northzone, Village Global či Redalpine.
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