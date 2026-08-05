Pražané ho znají hlavně díky restauracím Červený jelen a SIA a také cukráři Skálovi. Šporkovský palác je ale především administrativní komplex s jedněmi z nejdražších kanceláří v Praze. Sídlí zde například elitní právníci Dentons, farmaceutická společnost Swixx Biopharma, technologická firma Qminers či tuzemský správce majetku Family Office Partners.
Památkově chráněnou budovu, sevřenou mezi ulicemi Hybernská a V Celnici, vlastní od roku 2019 společnost Generali Real Estate. A ta ji teď nabízí k prodeji. Atraktivní nemovitost s plně obsazenými kancelářemi i gastronomickými provozy přitahuje nejsilnější investiční hráče na trhu.
Co se dočtete dál
- Za kolik se Šporkovský palác může prodat.
- Jaká je jeho historie.
- Klíčové finanční ukazatele obsazenosti budovy.
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