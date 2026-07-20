Společnost Family Office Partners, kterou před sedmi lety založili Oldřich Myslivec a Petr Václavínek, spravuje majetek nejbohatším Čechům. Jde o multi family office, tedy správu majetku pro omezený počet rodin. Zastřešuje majetek v souhrnné hodnotě přes 15 miliard korun. V investičním světě Family Office Partners vykrývá mezeru pro ty, kteří jsou se svým majetkem příliš velcí pro investiční bankéře, ale moc malí pro vlastní family office.
Kteří investoři to konkrétně jsou, Myslivec prozradit nemůže, ale z náznaků je jasné, že jde o majitele těch nejúspěšnějších tuzemských společností. Patří mezi ně ale i tzv. new money, tedy zástupci moderní ekonomiky. Jedno jméno je známé – jde o Petra Janošíka, který v roce 2023 prodal svůj start-up Smartlook americkému gigantovi Cisco. „Nikoho dalšího prozradit nemůžu – o rodinách, se kterými pracujeme, zásadně nemluvíme. Petr je výjimka jen proto, že o naší spolupráci sám nedávno veřejně promluvil.“
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Když nemůžete být konkrétní, z jakých oborů rodiny, se kterými pracujete, pocházejí?
Původně jsme si mysleli, že to budou především lidé z rodinných firem. Pak jsme ale zjistili, že to byla mylná představa. Kdo má rodinnou firmu, řeší především ji – kapitál recykluje a investuje zpátky do firmy. Navíc dokud nedojde k exitu, málokterá česká rodinná firma generuje stovky milionů korun ročně na to, aby je vyplácela na dividendách a vědomě z toho budovala generační majetek.
Takže to jsou spíš lidé, kteří mají za sebou exit?
Ano. A k nim patří i ti, kteří mají dostatečně velké byznysy na to, aby generovali tolik peněz, že dává smysl je spravovat endowmentovým způsobem (viz box).
Z jakých oborů pocházejí?
Odkudkoli, kde jste schopni vydělat hodně peněz. To znamená dividendy ve stovkách milionů korun a hodnota byznysu v miliardách. Jsou tam reality, IT, finance…
Kdybyste se podíval na žebříček 100 nejbohatších Čechů, kolik z nich jsou vaši klienti?
Několik z nich tam ani není a přitom by tam podle majetku patřili. Často o místo v takových žebříčcích ani nestojí. Mají společné to, že v nějaký čas udělali něco odvážného, byli extrémně vytrvalí v tom, co dělali, a ty peníze jsou vlastně jen vedlejší efekt toho, že něco dělali hodně dobře. A měli kliku v tom, že to byli schopni škálovat. Nerad používám slovo štěstí, protože to je spíš konsekvence mnoha malých dobrých rozhodnutí, která se násobí.
Jak se k vám rodiny dostávají?
Důležitá je vzájemná důvěra, která se vytváří roky. Než začneme, musíme mít jistotu, že mluvíme stejným jazykem a máme podobné hodnoty. Jedna věc je, kam dávat peníze, ale společné naladění se spíš ukáže na věcech, jako jsou vzdělávání další generace a předávání a vytváření kompetencí. Většinou to probíhá tak, že k nám přijdou na nějaké doporučení. Nejdřív jsme ochotní pomoct nezávazně a doporučujeme jim, ať si udělají kolečko po trhu. Myslím, že to je dobře, aby si prošli i dalšími správci majetku, jako je třeba Emun, J&T nebo One Family Office. Pomáhá nám to odfiltrovat lidi, s kterými bychom si stejně vztah nevytvořili. Každý z nás má úplně jiný přístup a rodina si musí vybrat sama. A když si vyberou někoho jiného, je to v pořádku. My jsme rádi, protože u nás by stejně zřejmě nebyli šťastní, a my vlastně také ne.
Opravdu?
Co se dočtete dál
- Co Oldřich Myslivec říká
- - o generačním předávání majetku
- - o investiční nekázni úspěšných Čechů
- - o endowmentu
- - o nejúspěšnějších investicích FOP
- - o znalostních deep divech do různých oborů, než do nich začne investovat
- - o zastropování počtu rodin v Family Office Partners
- a spoustu dalšího.
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