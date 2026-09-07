Mají lehce přes 30 zaměstnanců a deset let od startu vytáhli tržby na více než půl miliardy korun. Pražský start-up Windy, který záchranářům, pilotům či sportovcům nabízí expertní předpověď počasí a další vizuální podklady, je ve svém oboru světovou špičkou s vysokou návštěvností a roste i do velmi zajímavé finanční úrovně.
Ivo Lukačovič se poslední roky vedle Seznamu, který běží prakticky bez jeho exekutivních zásahů, baví tvorbou technologických start-upů. Melown Technologies, který softwarově modeluje 3D objekty podle leteckých snímků, prodal v roce 2019 švýcarské firmě Leica Geosystems AG za desítky milionů eur.
Pomalu se mu však pod rukama zrodil další úspěšný projekt, který díky mezinárodnímu přesahu vysoce převyšuje návštěvnost Seznamu a kdoví, třeba se mu do pár let vyrovná i v hospodářských výsledcích. Našlápnuto má velmi dobře.
Windy (oficiálně se firma jmenuje Windyty) vzniklo v roce 2015 a v posledních letech rychle roste. V roce 2024 start-up vykázal celkové výnosy 321 milionů korun, loni to bylo už 405 milionů, přičemž čistý zisk činil 72 milionů korun. To byl menší meziroční pokles související se zvýšenými náklady firmy. Finanční úspěšnost firmy přišla v posledních letech se zavedením modelu předplatného.
Jak HN potvrdil Lukačovič – a jak to i odpovídá tempu růstu –, firma letos u příjmů výrazně překročí hranici půl miliardy korun. K tomu je třeba připočítat i byznys švýcarské společnosti Meteoblue, kterou Windy předloni koupilo zhruba za půl miliardy korun. Její tržby se odhadují na 100 až 150 milionů korun.
„Velký důraz je kladen na inovativní produkty. Jejich užitečnost byla vždy stavěna na první místo před ziskovost,“ stojí ve výroční zprávě, která zmiňuje využívání moderních metod počítačové grafiky, algoritmy pro zpracování digitálního obrazu, strojové učení či cloudové technologie.
Windy, které Lukačovič vlastní – stejně jako Seznam – skrze švýcarský vehikl Masaryk Holding, má mezi uživateli výborné jméno od samého začátku. Již před necelými 10 lety o start-upu v rozhovoru pro Forbes mluvil tak, že je na něj více pyšný než na Seznam, jelikož to celé programátorsky rozjel sám. „Windy jsem začal dělat, protože to sám potřebuji – jsem pilot a dělám kitesurfing. Naprogramoval jsem to v podstatě na míru sám sobě. Mám tu i uložená letiště, kam létám s letadlem, ať hned vidím, jak tam je,“ uvedl v roce 2017.
Zatímco služby Seznamu jsou (kromě map) omezené pouze na české uživatele, Windy má drtivou většinu návštěvníků ze zahraničí. Je silné zejména v USA, Velké Británii, Francii či Brazílii.
Návštěvnost výrazně kolísá v závislosti na globálních událostech spjatých s extrémními přírodními jevy, například hurikány či záplavami. Zatímco běžně se Windy pohybuje podle metrik analytického webu Similarweb okolo 50 milionů návštěv měsíčně na svém hlavním webovém rozhraní, v době přírodních katastrof překračuje i hranici 100 milionů. Při započtení mobilních aplikací na platformách iOS a Android (tam má Windy přes 50 milionů stažení) je jasné, že celková čísla budou ještě výrazně vyšší.
Co se týče globálního dosahu, tak Windy patří k absolutní české špičce a je v podobné letové hladině jako poskytovatel rychlých sportovních výsledků Livesport. Ten loni oznámil, že má přes 150 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
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