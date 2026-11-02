Průmyslová skupina MTX Group miliardáře Petra Otavy chce své továrny zbavit závislosti na drahé elektřině. Hodlá proto investovat miliardy do solárních a větrných elektráren. Jenže právě větrníky, které mají zásobovat energií hliníkárnu v Břidličné na Bruntálsku, narazily na odpor obyvatel. Ti v pátečním referendu odmítli, aby město spolupracovalo na jejich přípravě a výstavbě, přestože už se k tomu smluvně zavázalo.

Pro průmyslový holding může výsledek referenda znamenat komplikace při realizaci investice za zhruba miliardu korun. „Nejde nám o to, na energii vydělávat, ale přežít. Ničí nás asijská konkurence, která nečelí tak vysokým energetickým nákladům jako my,“ vysvětlil David Bečvář, místopředseda představenstva MTX Group a předseda představenstva MTX Renewables.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik může Otavovu skupinu stát odmítnutí větrníků. David Bečvář popisuje finanční rizika.
  • Vedení MTX odkrývá ekonomiku výroby elektřiny pro vlastní továrny.
  • Investor přiznává chybu v Břidličné a představuje své další energetické plány.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.