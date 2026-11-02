Průmyslová skupina MTX Group miliardáře Petra Otavy chce své továrny zbavit závislosti na drahé elektřině. Hodlá proto investovat miliardy do solárních a větrných elektráren. Jenže právě větrníky, které mají zásobovat energií hliníkárnu v Břidličné na Bruntálsku, narazily na odpor obyvatel. Ti v pátečním referendu odmítli, aby město spolupracovalo na jejich přípravě a výstavbě, přestože už se k tomu smluvně zavázalo.
Pro průmyslový holding může výsledek referenda znamenat komplikace při realizaci investice za zhruba miliardu korun. „Nejde nám o to, na energii vydělávat, ale přežít. Ničí nás asijská konkurence, která nečelí tak vysokým energetickým nákladům jako my,“ vysvětlil David Bečvář, místopředseda představenstva MTX Group a předseda představenstva MTX Renewables.
Co se dočtete dál
- Kolik může Otavovu skupinu stát odmítnutí větrníků. David Bečvář popisuje finanční rizika.
- Vedení MTX odkrývá ekonomiku výroby elektřiny pro vlastní továrny.
- Investor přiznává chybu v Břidličné a představuje své další energetické plány.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace