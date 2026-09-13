Projekt pěti větrných elektráren u Vojtěchova v Pardubickém kraji se významně přiblížil k realizaci. Půjde o jedny z nejvyšších větrníků v Česku. Sahat mají až do výšky 249,5 metru. Pro představu, je to o téměř 34 metrů víc, než má nejvyšší stavba v Praze – Žižkovská věž. Stavět je chce královéhradecká firma Noho Energy, která se dlouhodobě snaží s obcí udržovat dobré vztahy a její obyvatele o svém projektu detailně informuje. Tuto sobotu v obci uspořádala takzvaný Energetický jarmark, kde mohli místní hlasovat o tom, jak chtějí z elektráren oni sami benefitovat a jak má obec využít nabízené desítky milionů korun.

Na jarmarku zástupci společnosti také  vyvraceli mýty o větrných elektrárnách a nechávali lidi z Vojtěchova prohlédnout si projekt ve virtuální realitě. Na akci bylo patnáct zaměstnanců firmy, včetně jejího nejvyššího vedení.

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Co se dočtete dál

  • Co konkrétně Vojtěchov za větrníky získá.
  • Jakým způsobem investor s obcí jedná.
  • Jaké zkušenosti má NOHO Energy s větrnými elektrárnami.