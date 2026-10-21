Ještě na konci dubna Petr Dlouhý v rozhovoru pro Hospodářské noviny na otázku, zda zůstává v čele Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), odpověděl: „Zatím ano.“ Teď, o necelého půl roku později, oznámil, že končí. Odchod vysvětluje rodinnými důvody a odmítá, že by souvisel s politickými tlaky kolem dotací pro Agrofert. Připouští ale, že se během svého působení s nátlakem setkal. A podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) mohl tlak spojený s kauzou v jeho rozhodnutí sehrát roli.

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Co se dočtete dál

  • Jakým politickým tlakům čelil Petr Dlouhý.
  • Proč ministr zemědělství pochybuje o Dlouhého vysvětlení odchodu.
  • Proč Dlouhý tvrdí, že zastavení dotací Agrofertu mohlo stát Česko stovky milionů korun.
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