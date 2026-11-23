Máte lidi, provoz a s ním spojené zakázky, nějakou naftu, zimu, jen pár set tisíc v hotovosti v trezoru a blackout v celé zemi. Jak si poradíte? Do této situace navedli organizátoři hry TMA účastníky Fóra Hospodářských novin o odolnosti, bezpečnosti a byznysu na začátku listopadu. Každý z přítomných si mohl během ukázkové hodiny vyzkoušet, jak by se rozhodoval. Hra TMA vychází z reálií skutečných blackoutů, které se staly v Evropě včetně Česka za poslední dva roky.
Pro občany vydalo ministerstvo vnitra za minulé vlády příručku 72 hodin. Je to návod, jak se doma připravit na krizovou situaci, kterou nemusí být nutně válka, ale třeba právě blackout. Pro firmy něco takového neexistuje.
Co se dočtete dál
- V čem byly výsledky Fóra HN jiné než na jiných cvičeních.
- Proč je důležité cvičit.
- Jakou roli může sehrát jeden klíčový telefonát.
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