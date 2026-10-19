Více než polovina čínského dovozu ropy ještě nedávno připadala na politicky velice nejistý až výbušný Blízký východ. Současný konflikt v oblasti Perského zálivu, kde je nadále fakticky zablokován pro globální ropný byznys klíčový Hormuzský průliv, přiměl Peking nejenom hledat alternativní zdroje. Ale současně zvýšit investice do průzkumu a těžby vlastních ropných nalezišť.

Jako druhý největší spotřebitel ropy na světě a její největší dovozce je už Čína podle odborníků schopna zahýbat i s cenou této komodity, stejně jako to dokáže ropný kartel OPEC. Ten nedávno oslabilo vystoupení Spojených arabských emirátů, čtvrtého největšího producenta v rámci kartelu, který tak nyní čítá 11 členů. Kromě toho, členské země OPEC se musí na své těžební politice dohodnout, což bývá někdy problém. Kdežto v Pekingu ji striktně určuje vláda.

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