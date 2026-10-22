Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) čelí za své úřadování další kritice. Rozruch vzbudil už minulý týden, když zpřísnil pravidla pro pobírání státních dotací včetně toho, kdo v může sedět v komisích, které o podpoře rozhodují. Právě z nich nyní odchází více než desítka lidí. K tomu Klempíř škrtnul na poslední chvíli milionovou dotaci spolku Díky, že můžem, který připravuje vzpomínkovou akci Korzo Národní na výročí 17. listopadu. 

Klempířovo oznámení, že na připomínku výročí sametové revoluce na pražské Národní třídě ministerstvo odmítá přispět, zastihlo organizátory 29 dní před konáním. Důvod? Akce podle ministra nesplňuje podmínku dotační výzvy, aby se vztahovala k celému desetiletí od vzniku určité události.

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