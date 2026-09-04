Ministr kultury Oto Klempíř chtěl na konci prázdnin prosadit zásadní změnu toho, jak bude stát v příštích letech přistupovat ke kultuře. Jeho plány ale narazily. A to na odpor nejen části kulturní scény. Ale pochybnosti vyvolaly i uvnitř vlády, což se doneslo až k premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten proto nakonec Klempířovu novou Státní kulturní politiku z pondělního jednání kabinetu stáhl.

Podle informací HN přitom nejde pouze o nedostatek času na jednání vlády, jak to interpretuje ministr kultury. Babiš kolem dokumentu znejistěl, a navíc nechce před blížícími se senátními a komunálními volbami rozpoutat konflikt s kulturní scénou. Proti způsobu, jakým ministerstvo dokument připravilo, se totiž ozvala řada kulturních organizací a některé z nich se začaly obracet přímo na premiéra či ministra školství Roberta Plagu (za ANO). 

Proč se o státní kulturní politiku začal najednou Babiš zajímat a jak by nová strategie přepsala kulturní scénu?

Babiš si sjednal s Klempířem ve středu soukromou schůzku, což potvrdil HN sám premiér. S jakým výsledkem skončila, ale říci odmítl. Ministr Klempíř na dotaz neodpověděl a nereagovala ani jeho ředitelka kabinetu a hlavní autorka nové koncepce Barbora Šťastná.

Jednání přitom proběhlo jen den před chystaným mediálním výborem ve sněmovně, kde se očekává „grilování“ Klempíře ze strany opozice i kulturní obce. O jak důležité jednání jde, ukazuje personální obsazení strany obhájců nové motoristické koncepce. Kromě Klempíře a jeho náměstka Adama Godyho Kociána (Motoristé) se na akci chystá i ministr pro sport Boris Šťastný, manžel tvůrkyně dokumentu.

Ten kritizovanou koncepci obhajuje a říká, že stát nemá zasahovat do toho, jak umění vzniká a co obsahuje. „Předchozí koncepce v mnoha ohledech říkala, že kultura se má podílet i na řešení věcí, jako je obrana proti dezinformacím. My ale nechceme používat kulturu pro boj s nějakým nepřítelem, nemáme kulturou vychovávat společnost,“ tvrdí Šťastný.

Kulturní organizace si nechaly zpracovat vlastní analýzu, v níž podrobně plány Klempířova ministerstva rozebraly. A upozorňují, že z dokumentu úplně vypadla role kultury pro demokracii a společenskou odolnost, čímž se zásadně mění jeho filozofie. Kultura už totiž není představována jako nástroj společenské soudržnosti, kritického myšlení a aktivního občanství, ale převažuje ekonomický pohled. Nová politika mnohem více zdůrazňuje ekonomický přínos kultury, HDP a konkurenceschopnost.

Dokument nevyděsil jen umělce. Proti novému návrhu Státní kulturní politiky jsou podle informací HN i někteří experti hnutí ANO, kteří se kulturou a podnikáním v ní zabývají. „Snaží se premiérovi vysvětlit, že kroky koaličního ministra mají dopad na ekonomiku resortu a nejedná se jen o takzvané kulturní války. A že jeho chyby mohou být skutečně drahé,“ uvedl zdroj z hnutí. Právě chaos v penězích – kterým Babiš jako byznysmen rozumí – má předsedu vlády před přijetím Klempířovy koncepce varovat.

Důležitost dokumentu pak vysvětluje i ředitelka kulturní network organizace Nová síť Adriana Světlíková: „Dokument představuje takzvanou základní mapu. Určuje, co stát v kultuře považuje za veřejný zájem a kam chce směrovat peníze, legislativu i práci ministerstva.“

Jednání o nové státní kulturní politice probíhají od poloviny prázdnin, kdy Klempíř se Šťastnou kulturní veřejnost zaskočili svou vlastní verzí. Překvapení bylo o to větší, že když nastupoval do funkce, dokument připravený jeho předchůdcem Martinem Baxou si pochvaloval. 

Obrat pak Klempíř vysvětluje tak, že státní kulturní politika má více odpovídat politickému směřování Motoristů i celé aktuální vlády. S nikým věc ale dopředu nediskutovali a úředníkům resortu a následně i veřejnosti dokument předložili, až když byl hotový. Ihned se na něj snesla vlna kritiky z řad odborníků, ostatních ministerstev, ale i lidí, kteří v kultuře pracují. 

„Klempíř neustále kulturní sektor podkopává. I tím, že během pár týdnů, bez zadání a bez podpory, napíše tisková mluvčí ministerstva klíčový materiál, který určuje, jak se v dalších letech budou rozdělovat desítky miliard korun a jak to bude ovlivňovat život přes 250 000 lidí, co v sektoru pracují,“ stěžuje si například prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule. 

Kritizuje také amatérský přístup ministerstva. „Ministr je už poněkolikáté nepřipravený, bez kompetence a bez odborného aparátu, což vytváří chaos,“ dodává Bakule.

Premiér začal v posledních dnech komunikovat napřímo i s uměleckými organizacemi, s nimiž se domlouvá na schůzce. Ty ho chtějí přesvědčit, aby Klempířovu kulturní revoluci, která podle nich může mít destruktivní dopad na českou kulturu a průmysl, odmítl.

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