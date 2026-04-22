Premiér Andrej Babiš se chystá zapojit do projednávání novely zákona o médiích veřejné služby, kterou představil ministr kultury z řad Motoristů Oto Klempíř. Novináře o tom informoval po společném středečním setkání generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Nastane tak ale až poté, co proběhne připomínkové řízení k vládnímu návrhu, do kterého se jak Český rozhlas, tak Česká televize přihlásily.
„Jakmile bude připomínkové řízení hotové, vznikne pracovní skupina za účasti pana premiéra a budeme o návrhu diskutovat,“ uvedl Chudárek. „Pan premiér řekl, že se jí osobně zúčastní a že ji bude iniciovat,“ dodal. S Babišem prý probírali jak zrušení poplatků, tak jejich seškrtání. Z jeho vyjádření vyplývá, že snaha převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet trvá.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.