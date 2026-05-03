Mívali jsme prezidenta, který se vyžíval v primitivních útocích na novináře. Před devíti lety řekl v Pekingu svému příteli Vladimiru Putinovi, že by se měli likvidovat. Měl to být jeho typický nehumor, řekl to však diktátorovi, v jehož zemi jsou novináři vražděni.
Bylo to jen půl roku po vraždě Anny Politkovské, reportérky opozičního listu Novaja gazeta. Kritizovala porušování lidských práv v Rusku a zejména v Čečensku, upozorňovala na zločiny ruské armády a tajných služeb. V této redakci pracovalo dalších pět novinářů, kteří byli postupně zavražděni. Celkem jich v Rusku po nástupu Putina byly zabity desítky.
V roce 1993 OSN vyhlásila 3. květen Světovým dnem svobody tisku. Zdůraznila přitom nutnost ochrany médií před útoky a cenzurou. Zejména připomíná novináře, kteří jsou vězněni, pronásledováni nebo zahynuli při výkonu práce.
