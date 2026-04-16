Vítěz nedělních maďarských voleb a budoucí premiér Péter Magyar dal tento týden rozhovor tamní veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Zní to jako běžná situace, ale ve skutečnosti šlo možná o první krok ke kompletní proměně fungování médií v této zemi. Zejména v závěrečné fázi šestnáctileté vlády Viktora Orbána si totiž média veřejné služby zvala jen členy jeho vládní strany Fidesz a spřízněné partnery. Těm pak pokládala jen „přátelské“ dotazy.
Magyara jako dosavadního vůdce opozice tato média pozvala poprvé po roce a půl, během kampaně se tam neobjevil ani jednou. A začal zostra. Svůj prostor využil ke konfrontaci moderátorů veřejnoprávního vysílání s tím, že tato média poslední roky fungovala čistě jako propagandistický nástroj Orbánovy vlády.
Jejich vysílání nazval „továrnou na lži“ na úrovni Severní Koreje nebo hitlerovského Německa. A to se nyní musí podle něj změnit. „Každý Maďar si zaslouží médium veřejné služby, které vysílá pravdu,“ řekl pak nastupující premiér z vítězné strany Tisza v dalším rozhovoru – tentokrát ve státním rádiu.
I další maďarští opoziční politici označovali veřejnoprávní televizi a rozhlas v posledních letech za „továrnu na lži“. A o nelehké situaci mluví i řada tamních novinářů. „Veřejnoprávní média byla nejsilnější politický nástroj strany Fidesz. Situace z hlediska svobody a plurality médií byla stále horší a horší. Dostat se k informacím a pracovat jako novinář bylo opravdu těžké,“ popsala pro HN maďarská žurnalistka Veronika Munková.
