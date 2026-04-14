Minimálně jednoho českého skalního příznivce Viktor Orbán neztratil. „Situace Evropy i každého z nás bude po vaší volební porážce mnohem horší,“ napsal končícímu maďarskému premiérovi někdejší český prezident Václav Klaus. „V Evropě neexistuje žádná osobnost, která by se vám vyrovnala,“ dodal. A nabídl Orbánovi, že kdykoliv přijede do Budapešti, pokud by mu tam mohl nějak pomoci.
S Orbánem měl řadu let blízké vztahy i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Na rozdíl od Klause ale po oznámení výsledků maďarských voleb rychle pogratuloval Péteru Magyarovi, který Orbána drtivě porazil. Logicky, protože Babiš je, na rozdíl od Klause, stále aktivním politikem. Zdá se být jisté, že někdejší Babišova silná podpora Orbána se na budoucích česko-maďarských vztazích nijak negativně neprojeví. Jeden rozdíl tu ale přece jen bude – Magyar jakožto budoucí premiér bude Čechy, stejně jako třeba Slováky, potřebovat daleko méně než Orbán.
Co se dočtete dál
- Proč by mohli mít Magyar a Babiš dobré vztahy, i když Babiš dlouho podporoval Orbána.
- Proč ale Magyar Česko nepotřebuje zdaleka tolik jako Orbán.
- Proč ho Macinka nebo Turek nebudou zajímat.
