Jako vítězové komunálních voleb v Praze si Starostové mohli určit, jak bude vypadat nejužší vedení hlavního města. Primátorský řetěz převezme jejich lídr Petr Hlaváček a k sobě bude mít další čtyři stranické radní. Některé ale zaskočil opětovný výběr nejkritizovanějšího radního pro školství – Antonína Klecandy (STAN). Proč se i přes hlasitou kritiku znovu dostal k moci?
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- Proč se přes hlasitou kritiku znovu stal radním pro školství Antonín Klecanda (STAN).
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