Kdo povede Prahu v příštích čtyřech letech? Starostové mají podle průběžných výsledků nakročeno k vítězství v komunálních volbách a už řeší, s kým by mohli v hlavním městě vládnout. V jejich pražském volebním štábu má v nejbližší době zasednout vedení krajské organizace STAN, které rozhodne o dalším postupu při povolebních vyjednáváních. Ve hře je hned několik variant a do rozhodování promlouvají osobní vztahy mezi politiky.
Co se dočtete dál
- Koho chce STAN k jednání oslovit jako prvního.
- Která varianta byla dříve prioritou pro lídra STAN Hlaváčka.
- S kým vylučuje spolupráci ODS.
- V čem je pro ODS lákavé vládnutí s hnutím ANO.
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