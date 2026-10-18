Předseda ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí v senátních volbách, ve kterých nezískalo jediný mandát, za katastrofální. A avizoval, že v ANO hodlá přistoupit ke změnám. K jakým, to odmítl dopředu říci, projednávat to chce nejprve na jednání stranických špiček. V prvé řadě ale odmítl, že by se do špatného výsledku hnutí promítlo jeho vládnutí. „Žádná změna pro strategii vlády se nekoná,“ řekl novinářům krátce po sečtení hlasů v druhém kole senátních voleb. Kde tedy čekat otřesy?
Co se dočtete dál
- Kde hnutí přišlo o snadné vítězství, protože mu nepřišli voliči.
- Kdo jediný z ANO dokázal hlasy mobilizovat pro 2. kolo.
- Kdo je nejvíce po volbách ohrožen.
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