Předseda ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí v senátních volbách, ve kterých nezískalo jediný mandát, za katastrofální. A avizoval, že v ANO hodlá přistoupit ke změnám. K jakým, to odmítl dopředu říci, projednávat to chce nejprve na jednání stranických špiček. V prvé řadě ale odmítl, že by se do špatného výsledku hnutí promítlo jeho vládnutí. „Žádná změna pro strategii vlády se nekoná,“ řekl novinářům krátce po sečtení hlasů v druhém kole senátních voleb. Kde tedy čekat otřesy?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kde hnutí přišlo o snadné vítězství, protože mu nepřišli voliči.
  • Kdo jediný z ANO dokázal hlasy mobilizovat pro 2. kolo.
  • Kdo je nejvíce po volbách ohrožen.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se