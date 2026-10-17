Hnutí ANO se nepodařilo obhájit ani jeden senátní mandát, a to ani ten ve své volební baště v Karviné, občanští demokraté slavili, že místo očekávaných pěti nových senátorů dokázali získat sedm, a hnutí STAN jásalo, že vyhrálo senátní volby s nejvyšším počtem získaných mandátů. 

Během odpoledne totiž oznámili, že sice v jejich barvách uspělo deset kandidátů, ale přidá se k nim i opětovně zvolený senátor Marek Ošťádal, který se sice před volbami od STAN trhnul, ale nyní míní ve starostenském senátním klubu pokračovat. Z deseti úspěchů se tak rázem stalo jedenáct a Starostové se mohou jako před šesti lety označit za skutečné vítěze na body. 

Ve volebních štábech ODS a STAN se ale slavila i jiná – menší a osobnější – vítězství. Co komu v druhý volební víkend udělalo skutečnou radost?

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