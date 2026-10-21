Odchod desítek členů jihomoravské TOP 09 k lidovcům není jedinou potíží, kterou musí její předseda Matěj Ondřej Havel řešit. Nad stranou totiž krouží zájemců více – z řad ODS i STAN. Co exodus na jihu Moravy může spustit a jak se osobně dotýká přímo Havla?
Jen pár dní po volbách odešlo z buňky TOP 09 na jižní Moravě údajně už přes 30 jejich členů. Zamířili za šéfem lidovců a novým senátorem Janem Grolichem. Jejich odchod paradoxně může nyní pomoci i další straně antibabišovského spektra, a to ODS. Ta má totiž dlouhodobě zájem o nejatraktivnější část TOP 09 – její pražskou stranickou buňku. Ne však až tak o její členy, ale o její voliče, tedy „velkoměstské liberály“, které uměla TOP 09 lépe oslovit.
Zbývá vám ještě 90 % článku
Vyberte si přístup na míru
Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený.
Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte
předplatné.
Vyberte způsob sdílení