Sečtením hlasů a vyhlášením výsledků volby nemusí ještě zdaleka končit. V řadě volebních místností mohlo totiž dojít k chybě při vyhodnocování výsledků a konečné slovo v rozdělení sil na radnicích a obecních úřadech bude mít soud. V „podezření“ jsou až stovky případů.
Některé jsou natolik výrazné, že případné přepočítání může změnit rozdělení mandátů, a tím i povolební vyjednávání. Podezřelé výsledky se objevily například v Praze, Karviné či Kladně.
Co se dočtete dál
- Která čísla mohou ovlivnit výsledek voleb.
- Kde už zaregistrovali chyby.
- Kde půjde o pár hlasů.
- Co na to říká vnitro.
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