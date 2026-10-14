Sečtením hlasů a vyhlášením výsledků volby nemusí ještě zdaleka končit. V řadě volebních místností mohlo totiž dojít k chybě při vyhodnocování výsledků a konečné slovo v rozdělení sil na radnicích a obecních úřadech bude mít soud. V „podezření“ jsou až stovky případů.

Některé jsou natolik výrazné, že případné přepočítání může změnit rozdělení mandátů, a tím i povolební vyjednávání. Podezřelé výsledky se objevily například v Praze, Karviné či Kladně.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Která čísla mohou ovlivnit výsledek voleb.
  • Kde už zaregistrovali chyby.
  • Kde půjde o pár hlasů.
  • Co na to říká vnitro.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se