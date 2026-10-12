Poté co hnutí ANO muselo spolknout porážku v hlavním městě, kde se sestavování koalice obejde bez něj, může se začít připravovat na podobné debakly i v dalších velkých městech. V řadě krajských měst to naznačují povolební jednání – vznikají koalice, v nichž vládní hnutí nefiguruje bez ohledu na volební výsledky. V některých případech se tak děje i navzdory předchozím dohodám nebo letité spolupráci.
Voliči rozdali karty tak, že v Česku není krajské město, kde by se nedala sestavit názorově kompaktní koalice bez ANO. V Praze bylo jasné, že ze čtvrtého místa může hnutí na sestavení funkční vlády zapomenout, poměrně brzy. Ale poměrně široké koalice, které mají šanci získat dostatečnou sílu na to, aby mohly poslat ANO do opozice, vznikají i v dalších městech.
To je třeba případ Brna, kde hnutí premiéra Andreje Babiše skončilo třetí s jedenácti mandáty v pětapadesátičlenném zastupitelstvu.
Lídr vítězného uskupení KDU-ČSL a STAN Jakub Hruška začal jednání o koalici s ODS, TOP 09 a nezávislými, uskupením Zelené Brno, Piráty a Fakt Brno TU! a s hnutím Za Lužánky. „Chceme řešit nejenom křesla, ale hlavně program. Teď jsme si dali nějaký čas na to, abychom si ho zrevidovali, a potkáme se v příštím týdnu,“ řekl v neděli novinářům Hruška.
Podobná situace je v Pardubicích. Tam hned po volbách vznikla na základě předchozí dohody koalice doposud vládnoucího ANO a Žijeme Pardubice, ke kterým se přidal STAN. Do toho však vstoupila čerstvě zvolená zastupitelka a poslankyně za STAN Anežka Nedomová. A uvedla, že nehodlá spolupracovat se stranami, které na radnici už 12 let vládnou. Tím rozbořila křehkou dvacetičlennou koalici a otevřela možnost dalším politickým jednáním.
Těch se chopila ODS, která podle informací HN jedná o sestavení nejširší možné koalice s jediným cílem – odstavit od moci doposud vládnoucí strany ANO a Žijeme Pardubice. Kromě STAN a ODS by v ní byla další čtyři uskupení, jako jsou Piráti, lidovci nebo Progresivní Pardubice. „Občané volají po změně, nepřišlo mi proto možné s nimi vytvořit koalici a podpořit je dalšími čtyřmi roky mandátu u moci,“ uvedla Nedomová pro HN.
Po dvanácti letech míří ANO do opozice i v Liberci. Na vytvoření koalice se už v neděli večer domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem s Piráty.
Ve 39členném zastupitelstvu tak budou mít pohodlnou většinu 31 hlasů. Proti nim bude osm opozičních zastupitelů za ANO. „Čekali jsme, že budeme partneři pro případnou koalici, a snažili jsme se v rámci vyjednávání domluvit,“ komentoval neúspěch lídr ANO Tomáš Rec.
Zatímco ve většině měst je odstavení ANO z vedení radnice výsledkem jednání budoucích koaličních partnerů, v Ústí nad Labem bylo hned jasné, že si hnutí „ani neškrtne“. Počet zastupitelů se mu snížil ze třinácti na šest, a může jenom přihlížet, jak vítěz voleb Jedno Ústí se svými dvaadvaceti mandáty získal nadpoloviční většinu v zastupitelstvu.
Naproti tomu třeba v Karlových Varech se rýsuje vznik koalice vítězného hnutí ANO, Karlovaráků a ODS. Koalice by tak kopírovala spolupráci, která vznikla po předchozích komunálních volbách před čtyřmi lety. Takto složená koalice by měla 18 hlasů v 35členném zastupitelstvu, tedy těsnou většinu.
I tady ovšem byly snahy vytvořit koalici bez vládního hnutí. O její sestavení se pokoušely druhé v pořadí Vary+. Lídr Adam Klsák už v neděli nabídl spolupráci STAN a Karlovarákům. „Rozhovory byly bez konkrétního závěru. Už můžeme tušit, že se to asi vyvíjí nějakým jiným směrem,“ řekl Klsák.
Politolog z Univerzity Karlovy Petr Jüptner upozorňuje, že ANO tradičně působilo v mnoha radničních koalicích a bylo častým partnerem politických stran. Za snahou obejít ho při sestavování vlády tak může být i čilý pragmatismus, zejména menších politických uskupení, která se tak dostávají ke slovu. „Je pro ně lepší něco než nic a mají možnost maximalizovat svůj zisk, který získala z voleb,“ řekl Jüptner.
Navíc se podle něj do zastupitelstva dostávají i nová uskupení s neznámými tvářemi. Pro ně je těžké získat své místo ve vládnoucí sestavě se zkušenými politickými matadory, jako je třeba vládní hnutí, které se moc nemění a má centrální řízení. „Tam o všem rozhoduje vedení strany nebo jsou třeba to poslanci, kteří mají vliv na celý kraj,“ popsal politolog. Hledání široké koalice podle něj takové bariéry odstraní.
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