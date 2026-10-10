Výsledky volebního víkendu se dají shrnout do dvou vět. Andrej Babiš dostal od voličů vážné varování – nejen v Praze a Brně, ale skoro v celé zemi. A na vzestupu jsou Starostové, kteří zaznamenávají největší růst podpory ve své historii. Momentů, které stojí za povšimnutí, je ale víc. A některé z nich mohou naznačit směr, kterým by se mohla česká politika ubírat. Tady je rychlé shrnutí v pěti základních bodech.
1. Praha řekla Babišově vládě ne. Andrej Babiš před komunálními volbami prohlásil, že ho zajímají hlavně výsledky v hlavním městě. Nyní by byl zřejmě rád, kdyby byl býval raději mlčel. ANO dopadlo v Praze katastrofálně. Zisk necelých patnácti procent hlasů je nejhorší v historii hnutí. Důvody? Krom toho, že se ve svobodomyslné a kosmopolitní metropoli Babišově oligarchicky-nacionálnímu hnutí tradičně nedaří, to je reakce na dosavadní výkon jeho vlády. Ta přes sliby, že bude líp, zatím nezlepšila vůbec nic, čeho by bylo možné si v Praze (ale ani v dalších větších městech) všimnout. Opačných úkazů, jako třeba zdražení hypoték, na které je Praha citlivá, se naopak našlo víc než málo.
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