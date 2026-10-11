Komunální volby mají jednu pozoruhodnou vlastnost. Téměř každá strana v nich dokáže najít důvod ke spokojenosti. A letošní výsledky nejsou výjimkou. Hnutí ANO zdůrazňuje svá vítězství ve velkých městech, přestože výrazně oslabilo v řadě tradičních bašt. Předseda ODS Martin Kupka označil výsledky za „uspokojivé“, ačkoli jeho strana přišla o stovky zastupitelů. A důvody k optimismu hledají také Piráti, kteří výrazně ztratili v Praze. Porážku otevřeně přiznali jen Motoristé a SPD. Druhé jmenované hnutí ztratilo přes 300 mandátů a jeho místopředseda Radim Fiala už mluví o vyvození odpovědnosti.
Volby ale ukázaly více než jen to, kdo získal či ztratil zastupitele. Odhalily slabiny a poukázaly i na silné stránky jednotlivých stran. Jak se to může propsat do politické scény?
Co se dočtete dál
- Kde všude ANO ztratilo.
- Co je důležitý úkol pro Grolicha.
- Co se děje v ODS po volbách.
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