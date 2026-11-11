Pravice v USA utrpěla jednu z nejtěžších porážek v historii Spojených států, díky čemuž to už za dva roky při dalších volbách, ve kterých se bude rozhodovat i o prezidentovi, jen těžko může být horší. Staré známé tváře mezi republikány, které si dělají největší naděje na zisk republikánské prezidentské nominace, musí ale už teď přemýšlet, jak se popasovat s Donaldem Trumpem, který zůstává v úřadu a zřejmě při výkonu funkce ještě přitvrdí.
Co se dočtete dál
- Kdo se od Trumpa začíná distancovat a kdo s ním drží basu.
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