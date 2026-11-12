Výsledky některých průzkumů opravdu překvapí, a ne zvlášť příjemně. Platí to například pro průzkum STEM pro Jeden svět na školách v předvečer výročí 17. listopadu. Naprosté většině mladých lidí z učňáků je podle něj upřímně jedno, jestli bude v Česku nadále fungovat demokracie, nebo ne. Za nejlepší způsob vlády pokládá demokracii pouze čtvrtina žákyň a žáků českých učilišť.
Jak je to vážné? Čím to je? A mohou postoje mladých lidí v budoucnu ohrozit demokratický systém?
Co se dočtete dál
- Jak se dá charakterizovat vztah dětí na učňácích k demokracii.
- Jak nebezpečné je to pro budoucnost.
- Co se dá dělat, aby se situace zlepšila.
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