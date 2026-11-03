Základní argumenty proti stávce veřejnoprávních médií a občanským protestům na jejich obranu jsou v zásadě dva. První: Vláda snahou o převedení financování pod státní rozpočet dělá jen to, co slíbila svým voličům. Jde tedy o zhmotnění vůle většiny a protesty jsou tudíž nepochopením demokracie. Druhý: Vládě nejde o nic jiného než o to, aby lidé „neplatili složenky“. Ztráta nezávislosti České televize a Českého rozhlasu nehrozí, protestující slyší trávu růst, vede je jen předsudečný odpor k vládě a projevují se tudíž hystericky.
Přiznejme, že oba argumenty Andreje Babiše a spol. jsou zkonstruované dovedně a lze jimi plus minus úspěšně mávat v jakékoli diskusi. Při bližším pohledu ale neobstojí ani jeden z nich.
Co se dočtete dál
- V jakém smyslu protestující zastánci ČT a ČRo skutečně brání demokracii?
- Proč je naprosto oprávněná obava, že úmysly vlády nejsou čisté?
- V čem se dá vést paralela k roku 1989?
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