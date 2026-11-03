Od nočního hlasování o rušení koncesionářských poplatků ve 4.36 ráno čelí premiér Andrej Babiš stále většímu tlaku. Z hnutí ANO odcházejí regionální politici, kteří už nechtějí obhajovat postup vlády, ozývá se kritika z vlastních řad a hnutí přišlo i o poslance Davida Pražáka. Ten odmítl dál hájit některé kroky vládní koalice, včetně způsobu projednávání změn ve financování České televize a Českého rozhlasu.
O to větší pozornost se upírala k úternímu jednání poslaneckého klubu ANO. Premiér už v pondělí po jednání vlády avizoval, že na něj dorazí zjistit, v jaké kondici jeho sněmovní frakce je. Podle informací HN skutečně přišel. Co se na klubu dělo a jakou taktiku chystá vláda a opozice?
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