Byl to inzerát, který si začali zaměstnanci ČD Cargo přeposílat mezi sebou. Největší nákladní dopravce na české železnici shání posunovače a nabízí k tomu náborový příspěvek 70 tisíc korun.
Problém je, že firma na konci roku 2025 propustila s několikaměsíčním odstupným asi 700 lidí, mezi nimi právě posunovače.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí ČD Cargo propustilo.
- Jak velké platy berou dotčení zaměstnanci.
- A co udělá ztrátový rok ČD Cargo s celými Českými drahami?
