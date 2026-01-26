Byl to inzerát, který si začali zaměstnanci ČD Cargo přeposílat mezi sebou. Největší nákladní dopravce na české železnici shání posunovače a nabízí k tomu náborový příspěvek 70 tisíc korun.

Problém je, že firma na konci roku 2025 propustila s několikaměsíčním odstupným asi 700 lidí, mezi nimi právě posunovače.

Co se dočtete dál

  • Kolik lidí ČD Cargo propustilo.
  • Jak velké platy berou dotčení zaměstnanci.
  • A co udělá ztrátový rok ČD Cargo s celými Českými drahami?
