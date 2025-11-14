České dráhy se mohou zřejmě těšit na podstatnou finanční injekci od státu. Podle informací HN tento týden přišlo českým institucím rozhodnutí Evropské komise, která od roku 2021 zkoumala plán na převod pozemků pod kolejemi státní Správě železnic.
Co se dočtete dál
- Co stanovisko znamená?
- Jak reaguje ministr dopravy a šéf Správy železnic?
- A kde na to vezme stát peníze?
