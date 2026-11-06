Udělat si dobré jméno a současně si udržet stávající či získat nové zákazníky se před pěti lety v rozsáhlé reklamní kampani rozhodla UniCredit Bank. Za zhruba deset milionů korun nakoupila vouchery na e-shop Alza, aby je rozdávala při svých propagačních akcích. Tím, kdo měl tuto kampaň na starosti, byl zaměstnanec jejího marketingového oddělení Radek Pšenička. Akce však skončila fiaskem, sám Pšenička navíc před soudem.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem vouchery udávali.
- Kdo a proč je od nich kupoval.
- Jak komentuje banka, že jim to procházelo víc než rok.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace