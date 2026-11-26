Tuzemská justice se opět zrychlila a české soudy jsou v EU druhé nejrychlejší. A to přesto, že Češi patří mezi ty, kteří se nejčastěji soudí. Nejnovější statistiky ale ukazují i nečekaně velké rozdíly v rozhodování jednotlivých soudů – některým odvolací instance změní minimum rozsudků, jiným naopak většinu. Podle předsedy Nejvyššího správního soudu Karla Šimky by proto justice měla zanalyzovat, čím to je.
Šimka je současně kritický vůči nejnovějším nápadům ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce, který chce prosadit návrat neplatičů alimentů do vězení nebo aby nebezpečná jízda nebyla jen přestupkem, ale trestným činem. „Je to klasický projev legislativního optimismu a snahy ukázat voličům, že něco dělám. Politicky mu rozumím, ale k ničemu dobrému to nepovede,“ říká uznávaný soudce, který počátkem příštího roku oslaví pět let ve funkci.
Kvůli spoustě chyb při počítání hlasů jste zrušili výsledky senátních voleb na Žďársku. Člověka musí napadnout, jak přesné bylo sčítání hlasů v jiných případech a zda volby odrážejí skutečné názory voličů.
Nepřeceňoval bych to. Tam byla hodně specifická situace, kdy o výsledku mezi dvěma kandidáty rozhodl jediný hlas. Za normálních okolností, když je rozdíl stovek hlasů, volby výsledky zobrazují přesně, protože chybovost je v relativně malém procentu a je náhodná. Nevíte, komu zrovna prospěla a komu uškodila, takže se to v průměru srovná. Nebojím se ani o sněmovní volby. Problémem mohou být v komunálních volbách malé obce s desítkami či stovkami voličů, kteří rozhodují o majetcích za stovky milionů či miliardy. Tam posunutí výsledku o jednotky hlasů může vést k nepěkným věcem.
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