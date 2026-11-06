Ve sněmovně čeká na druhé čtení novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která mimo jiné významně snižuje poplatky penzijních společností a počítá se zrušením tzv. transformovaných fondů v průběhu deseti let. Penzijní fondy se mezitím snaží co nejvíce „zjemnit“ náraz v podobě změny výše poplatků a jedná se o možném navýšení podílu v portfoliu tzv. alternativních fondů (na které se nevztahuje nový poplatkový strop) z původních deseti procent na dvacet.

Tuzemský komerční systém penzijního spoření ovšem není jediný, který čelí zájmu politiků. Stárnutí populace je neúprosné a týká se celé Evropy. Podle odhadů Evropské komise už nyní téměř polovina lidí ve věku 65 a více let, kteří potřebují péči, nedostává potřebnou pomoc. Více než 50 milionů Evropanů, především žen, pečuje o příbuzné nebo přátele, často s minimální podporou.

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Co se dočtete dál

  • Jaké změny se chystají v doplňkovém penzijním spoření?
  • Co chystá Evropa?
  • Jak se mění penzijní spoření v unii?
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