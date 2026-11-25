Francie a Španělsko dávají na důchody víc než na školství, policii a justici, bydlení, dopravu a obranu dohromady. Česko ne. Mohlo by, pokud vláda vrátí strop důchodového věku na 65 let a rychlejší valorizaci.
Deník Financial Times nedávno na datech popsal, jak důchody v bohatých zemích „snědly stát“. Důchody měly chránit staré lidi před chudobou. Dnes jsou senioři v řadě bohatých zemí nejlépe zajištěnou skupinou, účet platí mladší a na investice do budoucnosti nezbývá. Ve Španělsku spolkly důchody dvě třetiny růstu HDP na hlavu od roku 2008.
Když stejná čísla spočítáme pro Česko, vyjde jiný obrázek.
Co se dočtete dál
- Jaký by byl dopad stropu důchodového věku na 65 let?
- Jaké jsou důsledky rychlejší valorizace důchodů pro veřejné finance?
- Kdo na budoucí důchody doplatí?
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