Stále častěji vidím kritiku životního přístupu FIRE, tedy cesty k finanční nezávislosti a brzkému odchodu do důchodu. Naposledy v souvislosti s knihou Roberta Vlacha Na vysoké noze. Protože se k FIRE hlásím a do důchodu jsem odešel ve 35 letech, mám k tomu několik poznámek a mou vlastní zkušenost.
Když člověk sekne s prací, může přijít o sociální vazby, časem i o dovednosti, kvalifikaci a motivaci a nakonec i o smysl života, upozorňují kritici FIRE. Tohle riziko nepopírám. Dosažením finanční svobody byl pro mě život v tom nejzásadnějším ohledu těžší, než býval: musel jsem ho totiž začít žít sám za sebe.
Uvědomil jsem si, že do té doby jsem v podstatě nikdy neukončil dětství v tom smyslu, že mi stále někdo určoval, kde mám být, v kolik tam mám být, s kým tam mám být a co tam mám dělat. Jak by asi řekl temný německý filosof Martin Heidegger, jsme „vyžadováni“ okolnostmi, anonymními silami a jevy, aniž bychom převzali iniciativu za vlastní bytí.
A to pro mě nebyl život, ale dlužno říct, že existence to byla pohodlná.
Co se dočtete dál
- Co přijde po odchodu do důchodu ve 35 letech, když pracovní kalendář zůstane prázdný?
- Proč se volný čas může stát zkouškou vztahu k sobě i k okolí?
- Jak vypadá kritika hnutí FIRE očima člověka, který se k němu sám hlásí?
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