Předvolební boj v Praze a Brně přitvrzuje. Hnutí ANO spustilo dva weby zaměřené výhradně na své politické soupeře. Vytahuje na nich jejich přešlapy a kontroverze a spojuje je s problémy, které obyvatele obou měst nejvíc trápí.
Podle expertů oslovených HN je tato antikampaň profesionálně připravená a dobře zacílená. Pracuje s nelichotivými fotografiemi, temnými obrazy i vyhroceným jazykem. A také zavádějícími pojmy a zdroji.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá antikampaň ANO ve dvou největších městech.
- Co o ní říkají odborníci na politickou komunikaci.
- Jak ji berou politici, kterých se osobně dotýká.