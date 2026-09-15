Předvolební boj v Praze a Brně přitvrzuje. Hnutí ANO spustilo dva weby zaměřené výhradně na své politické soupeře. Vytahuje na nich jejich přešlapy a kontroverze a spojuje je s problémy, které obyvatele obou měst nejvíc trápí.

Podle expertů oslovených HN je tato antikampaň profesionálně připravená a dobře zacílená. Pracuje s nelichotivými fotografiemi, temnými obrazy i vyhroceným jazykem. A také zavádějícími pojmy a zdroji.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadá antikampaň ANO ve dvou největších městech.
  • Co o ní říkají odborníci na politickou komunikaci.
  • Jak ji berou politici, kterých se osobně dotýká.

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