Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Předčasné volby uvítala opoziční Lidová strana, která k nim už řadu měsíců vyzývala.
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O vyhlášení předčasných voleb se spekulovalo od pátku, kdy vláda v parlamentu neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová.
Sánchez ve zhruba desetiminutovém projevu řekl, že chce ve volbách rozšířit progresivní koalici, která ve Španělsku v různých formách vládne od roku 2018. Přímo neuvedl, zda bude usilovat o obhajobu premiérského mandátu. Řekl však, že Španělé rozhodnou, zda bude pokračovat krajně pravicová vlna, která je podle něj patrná v jiných zemích, nebo progresivní vláda.
Premiér většinu svého proslovu věnoval tomu, co považuje za úspěchy své vlády. „Udělali jsme vše, co bylo v naší moci, abychom ochránili zájmy Španělů a Španělek,“ uvedl Sánchez. Podle něj Španělsko rostlo v posledních letech třikrát rychleji než Francie či Německo a současně míra chudoby klesla na historické minimum. Dodal, že se daří ekologický přechod a že vláda dokázala prosadit řadu sociálních opatření, která se týkala také bydlení. „Koaliční progresivní vláda nepřestala pracovat,“ uvedl Sánchez, který uznal komplikovanou situaci v parlamentu.
„V rámci našich možností jsme se snažili vytvořit lepší svět pro naše občany i celé lidstvo,“ uvedl Sánchez. Poukázal na to, že jeho vláda podporovala EU, OSN a Ukrajinu bojující proti ruské invazi a současně odmítala „genocidu“, jak označuje Sánchez izraelské tažení v Pásmu Gazy. Španělská vláda podle Sáncheze „bojovala proti tyranům, techno oligarchům a spekulantům, kteří chtějí zničit budoucnost našich dětí“.
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Opoziční pravice požadovala svolání předčasných voleb již několik měsíců, nejdříve kvůli korupčním skandálům členů socialistické strany a lidí ze Sánchezova okolí, pak například kvůli migrační krizi ve městě Ceuta. „Konečně Španělsko řekne, co si myslí, konečně promluví většina,“ řekl o svolání předčasných voleb šéf opoziční Lidové strany Alberto Núňez Feijóo, který se netají tím, že se chce stát příštím premiérem. Podle něj Španělé budou rozhodovat mezi úpadkem, neschopností, lží, korupcí a změnou. „Máme energii, povinnost a záměr provést hlubokou, poctivou a nutnou změnu,“ uvedl Feijóo.
Podle většiny výzkumů má pravicová opozice náskok před vládními stranami. Deník El País v pondělí zveřejnil průzkum, který Lidové straně přisuzuje 31 procent preferencí a krajně pravicové straně Vox 18 procent. Společně by opoziční strany měly zřejmě v parlamentu většinu. Průzkum, který se uskutečnil na konci září, socialistům přisuzuje 27 procent preferencí a menším levicovým stranám zhruba deset procent hlasů. Průzkum veřejnoprávního ústavu CIS ze začátku září ukazoval, že síly socialistů a menších levicových stran a pravicových stran jsou vyrovnané.
Nové volby však požadovali i někteří provládní politici kvůli chybějící většině v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Bez ní kabinetu často chyběly v dolní komoře hlasy pro prosazení svých návrhů.
Podle španělské ústavy konání předčasných voleb musí schválit vláda na návrh premiéra. Volby vyhlašuje král. Sánchez uvedl, že na pondělí svolá mimořádné zasedání kabinetu.
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