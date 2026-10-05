Omlouvám se členkám a členům volebních komisí v komunálních, krajských, sněmovních a evropských volbách. Rád bych jim přidělal práci. Vedle preferenčních hlasů, jimiž mohu „svoje“ kandidáty tlačit na lepší pozici, mně jako voličovi zásadně chybí negativní hlas. Tedy přesně opačná možnost, kterou bych označil ty kandidáty, které nechci mít v zastupitelském sboru.
Preferenční hlasy využívám vždy. V komunálních volbách na pražský magistrát a do městské části nyní použiji variantu označení jedné strany, ale zároveň zaškrtnutí několika osob z jiných kandidátek. Mám zájem, aby zastupitelstva byla aspoň částečně obsazená lidmi s odbornými znalostmi. Takové jsem našel v několika seskupeních.
Co se dočtete dál
- Jaké by byly dopady kombinace preferenčních a negativních hlasů?
- Kdy by negativní hlas pomohl voličům „očistit svědomí“?
- Bylo by to politicky průchozí?
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