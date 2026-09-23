Po pěti letech policejního vyšetřování končí jedna z nejsledovanějších kauz údajného padělání poslední vůle v českém rodinném byznysu. Alena Řípová, vdova po Františku Řípovi, zakladateli průmyslové skupiny Karsit z východočeské Jaroměře, se v doprovodu početné ochranky a svého právního týmu opět postavila před Krajský soud v Hradci Králové. Ten nakonec rozhodl, že za údajný podvod s falešnou závětí svého muže pykat nebude a zprostil ji obvinění.
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- Proč soudce při vyhlašování rozsudku neskrýval frustraci.