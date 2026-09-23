Po pěti letech policejního vyšetřování končí jedna z nejsledovanějších kauz údajného padělání poslední vůle v českém rodinném byznysu. Alena Řípová, vdova po Františku Řípovi, zakladateli průmyslové skupiny Karsit z východočeské Jaroměře, se v doprovodu početné ochranky a svého právního týmu opět postavila před Krajský soud v Hradci Králové. Ten nakonec rozhodl, že za údajný podvod s falešnou závětí svého muže pykat nebude a zprostil ji obvinění.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč soudce při vyhlašování rozsudku neskrýval frustraci.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.