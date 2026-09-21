Tuzemské soudy znovu řeší spor o to, kdo je oprávněný v Česku užívat označení F1. Ochrannou známku na ně vlastní nizozemská společnost Formula One Licensing. Uvedené spojení ale používá také pražský podnikatel Richard Kettner, který se závody formule 1 nemá nic společného a provozuje síť automyček. Jeho vlajková firma se navíc donedávna jmenovala F1 Carwash. Loga Kettnerových myček byla i nápadně podobná těm závodů formule 1 – jde o šikmé písmo v kombinaci černé a červené barvy.
Soudy již loni pravomocně rozhodly o tom, že spojení F1 nesmí Kettner používat, a musel proto přejmenovat i svou vlajkovou firmu. Za zneužití ochranné známky také musel nizozemskému vlastníkovi zaplatit 150 tisíc korun. Jenže Kettner splnil verdikt soudu šalamounsky.
Co se dočtete dál
- Jak majitel automyček „vyřešil“ předchozí zákaz zneužívat označení F1.
- Co průběh sporu zkomplikovalo.