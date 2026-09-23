Už čtrnáct let platí rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož se stanovuje výše odškodného za nezákonné stíhání. To se má v případě vazby či vězení pohybovat zpravidla v rozmezí 500 až 1500 korun za každý den, který v nich člověk stráví. V odůvodněných případech sice může být i vyšší. Současně je však musí soudy důsledně srovnávat s podobnými případy v minulosti, aby odškodné určili co nejspravedlivěji.
Soudy přitom dosud většinou mechanicky vycházely ze sum přiznaných často před mnoha lety. A odmítaly brát do úvahy, že od té doby reálná hodnota přiznaného odškodného kvůli inflaci výrazně klesla. A když už se některý soud přesto pokusil inflaci započítat, nadřízené soudy takto přiznané zvýšení zase zrušily.
To se ale nyní musí změnit. Soudy budou muset při odškodňování se snížením hodnoty peněz počítat. Změnu zapříčinil zejména nový závazný názor Nejvyššího soudu v případě Miloše Zezuly počátkem tohoto měsíce. Vliv na to měla ale také další rozhodnutí.
Co se dočtete dál
- V jakém případě a proč došel Nejvyšší soud k závěru, že nově se už musí počítat inflace.
- Jaké případy se pro porovnání spravedlivé výše odškodného nejčastěji používají.