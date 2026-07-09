Finanční analytický úřad (FAÚ) oznámil počátkem června 2019 Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) podezřelý obchod. Šlo o převody desítek milionů korun, za kterými stála firma Chalgor Real, jejímž spolumajitelem je bělehradský podnikatel Boško Savič. Podle úřadu, který má za úkol bojovat proti praní špinavých peněz, je totiž Savič odsouzený drogový dealer a daňový podvodník, a peníze tak s velkou pravděpodobností pocházely z trestné činnosti.
Policie proto miliony na popud FAÚ okamžitě zablokovala a zahájila trestní řízení. Jenže brzy se podezření rozplynulo. Úřad totiž zaměnil dvě osoby se stejným jménem. A peníze měly legální původ. Jejich zablokování přitom firmě zmařilo stamilionový projekt. Ta proto zažalovala stát o odškodné.
Co se dočtete dál
- Jak záměnu osob vysvětluje Finanční analytický úřad.
- Kdo nyní sporné pozemky vlastní.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.