Loňský nákup dvojice polských uhelných elektráren Skawina a Chorzów od ČEZ označoval zakladatel nového vlastníka ResInvest Group Tomáš Novotný za ojedinělou transakci. Hlavní zaměření skupiny spatřoval v obchodu s komoditami, jako je uhlí, železná ruda, bauxit, ale také biomasa.
Nejnovější akvizice někdejšího manažera holdingu EPH ovšem ukazuje, že ResInvest má ambice stát se i významným středoevropským hráčem ve výrobě fosilní elektřiny. Novotný zároveň následuje osvědčenou cestu svého bývalého zaměstnavatele Daniela Křetínského.
Co se dočtete dál
- Kdo je novým vlastníkem černouhelné elektrárny Datteln 4.
- Proč Němci elektrárnu prodávají a proč to není úplně dobrovolně.
- Jak se to mohlo odrazit v ceně.
- Čím je postavení elektrárny Datteln 4 v Německu výjimečné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.