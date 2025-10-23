Česká investiční skupina ResInvest, která globálně obchoduje s komoditami, udělala další zajímavý obchod v Evropě. Od americké firmy Riverstone Energy, kotované na burze v Londýně, získala čtyři uhelné zdroje v Německu a Nizozemsku. Jejich výkon je 1650 megawattů, což je skoro polovina výkonu uhelných elektráren, jimiž v Česku disponuje společnost ČEZ. Transakci HN potvrdil zakladatel ResInvestu Tomáš Novotný.

Už loni získal Novotný právě od ČEZ dvě černouhelné elektrárny v Polsku, které dodávají také teplo do Krakova a Katovic. Letos v září pak elektrárnu Datteln v německém Porúří (1052 MW), což je nejmodernější uhelný zdroj v Evropě, uvedený do provozu v roce 2020. ResInvestu ho prodal německý Uniper. Všechny tyto zdroje pálí černé uhlí a některé využívají také biomasu. Právě s těmito komoditami ResInvest nejvíc obchoduje.

