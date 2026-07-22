Čtyři roky se dolnosaské úřady zabývaly žádostí francouzské společnosti Framatome o povolení výroby paliva pro reaktory ruského typu VVER, které by mělo směřovat i do tuzemských jaderných elektráren. Navzdory četným výtkám nakonec nenašly zákonný důvod, jak produkci zabránit, a projekt schválily. A to navzdory tomu, že Francouzi plánují spolupracovat s ruskou státní společností Rosatom.

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Co se dočtete dál

  • Kde plánují Francouzi palivo pro reaktory VVER vyrábět.
  • Proč se kvůli tomu spojili s ruským Rosatomem.
  • Proč německé úřady společnou výrobu schválily a jaké obavy mají.
  • Kdo další zajišťuje palivo pro české jaderné elektrárny.

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