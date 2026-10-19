Nejvýkonnějším zařízením v Česku jsou bloky jaderné elektrárny Temelín. Čtveřice operátorů na každé z dvou dozoren ovládá 1,1 gigawattu výkonu. Třiadvacetiletý Němec Marlon Starkloff z Kasselu získal v polovině letošního srpna pod svou kontrolu téměř 18 gigawattů. Jako jednotlivec tak mohl odpojit stovky tisíc zdrojů napříč Evropou i mimo ni, čímž by s velkou pravděpodobností způsobil masivní blackout. Neudělal to. Případ však získal značnou pozornost. Ukázal totiž, jak moc zranitelná může být proměňují se evropská energetika vůči kriminálním útočníkům, teroristům i nepřátelským mocnostem. Co se v letos v srpnu vlastně dělo, popsal HN přímo hlavní aktér Starkloff.
Co se dočtete dál
- Proč se Starkloff vlomil do platformy ovládající solární elektrárny.
- Jak se mu to podařilo a v čem spočívala chyba v zabezpečení.
- Kolik elektráren dostal pod svou kontrolu.
- Co mohl způsobit.
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