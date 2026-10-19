Nejvýkonnějším zařízením v Česku jsou bloky jaderné elektrárny Temelín. Čtveřice operátorů na každé z dvou dozoren ovládá 1,1 gigawattu výkonu. Třiadvacetiletý Němec Marlon Starkloff z Kasselu získal v polovině letošního srpna pod svou kontrolu téměř 18 gigawattů. Jako jednotlivec tak mohl odpojit stovky tisíc zdrojů napříč Evropou i mimo ni, čímž by s velkou pravděpodobností způsobil masivní blackout. Neudělal to. Případ však získal značnou pozornost. Ukázal totiž, jak moc zranitelná může být proměňují se evropská energetika vůči kriminálním útočníkům, teroristům i nepřátelským mocnostem. Co se v letos v srpnu vlastně dělo, popsal HN přímo hlavní aktér Starkloff. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se Starkloff vlomil do platformy ovládající solární elektrárny.
  • Jak se mu to podařilo a v čem spočívala chyba v zabezpečení.
  • Kolik elektráren dostal pod svou kontrolu.
  • Co mohl způsobit.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.